Разговаривала по телефону в доме: в Житомирской области молния попала в подростка

В Емильчинском районе молния поразила девочку, которая находилась в доме, – сейчас она в больнице

В Житомирской области молния попала в 15-летнюю девочку. Пострадавшая в тот момент была в доме и разговаривала по мобильному телефону.

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О событии сообщает ZhitomirNews.com

Инцидент случился в селе Малый Кривотин Емильчинского района. Девочку сначала госпитализировали в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она в травматологическом отделении.

Медики говорят, что пациентка в состоянии средней тяжести.

Напомним, в Харькове на железнодорожном мосту убило током 13-летнюю девочку. Она вылезла туда вместе с друзьями.

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Кроме того, в Сергеевке Днепропетровской области молния в поле попала в двух женщин – обе выжили. Одна пострадавшая сейчас в реанимации с тяжелыми ожогами, на ней поплавилась одежда.

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