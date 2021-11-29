Із погрозами затяг до будинку: на Вінниччині п'яний чоловік зґвалтував дитину

На Вінниччині в одному із сіл п'яний місцевий житель зґвалтував 15-річну дівчинку вдень, коли вона поверталася з магазину. Винуватця вже затримали.
Про це повідомляє поліція Вінницької області.
Що трапилося
Дівчинку п'яний 48-річний чоловік зустрів на безлюдній вулиці села, коли вона поверталася додому з крамниці. Погрозивши фізичною розправою, він силою затягнув дитину в занедбаний будинок і зґвалтував.
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Коли дівчинка прийшла додому, то вона все розповіла матері. Жінка одразу ж звернулася до поліції.
Що загрожує ґвалтівникові
Поліцейські затримали чоловіка вдома за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Сексуальне насильство над дітьми в Україні
У середньому майже 80% випадків ґвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють у поліцію.
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