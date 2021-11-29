С угрозами затащил в дом: в Винницкой области пьяный мужчина изнасиловал ребенка

Мужчину уже задержали и сейчас он находится в изоляторе временного содержания

За изнасилование мужчине грозит до 15 лет тюрьмы / Коллаж "Сегодня"

В Винницкой области в одном из сел пьяный местный житель изнасиловал 15-летнюю девочку днем, когда она возвращалась из магазина. Виновника уже задержали.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Что случилось

Девочку пьяный 48-летний мужчина встретил на безлюдной улице села, когда она возвращалась домой из магазина. Пригрозив физической расправой, он силой затащил ребенка в заброшенный дом и изнасиловал.

Придя домой, об этом девочка рассказала матери. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Что грозит насильнику

Полицейские задержали мужчину дома по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сексуальное насилие над детьми в Украине

В среднем в почти 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.

Ранее мы писали: