Смертельна пожежа під Вінницею: ми дізналися перші версії (відео)

Зараз до приміщення нікого не пускають, із зовнішнього боку будівлі пішла тріщина

Причину НП встановить поліція / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці на базі відпочинку "Баттерфляй" під Вінницею загорівся дах, почалася страшна пожежа. Тепер у будівлю не пускають навіть рятувальників – там утворилася тріщина. Про це "Сьогодні" розповіла речник державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Оксана Урбанська.

За її словами, поліція та дослідно-випробувальна лабораторія встановить причину пожежі, а також чи проводилися перевірки у будівлі. Наразі підрозділи ще працюють, проводиться розбір конструкцій.

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"На момент прибуття рятувальників зі слів працівників та власників люди були всі евакуйовані, це 56 чоловік. Площа пожежі велика, вона становить 900 квадратних метрів", – каже Оксана Урбанська.

Пожежу ліквідовано, на місці було задіяно 46 чоловік особового складу та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

"Складнощі пожежі були в тому, що пожежа виникла на даху і був вітер, тому можливо через це пожежа швидше поширилася. Жінка, яка загинула – 2002 року народження, вона співробітниця комплексу. Зараз до приміщення нікого не пускають, із зовнішнього боку пішла тріщина. Причини пожежі розглядають різні, у тому числі й коротке замикання", – додала вона.

Що сталося

У Вінницькій області горіла елітна база відпочинку. Пожежа сталася о 3 годині ночі. Погасили о п'ятій ранку. Загинула 19-річна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.

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Пригода сталася у селі Садове. Поліцією розпочато кримінальне провадження.

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