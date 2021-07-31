Спали на гречці і стояли на колінах годинами: батьків звинувачують у катуванні прийомних і власних дітей

Скандал здійнявся на Херсонщині через відео, яке опублікувала рідна донька, як стверджує, на захист братів та сестер

Сліди синців на дітях. Колаж "Сьогодні"

Дитина просить не бити, але чути удари і крик хлопчика. Таке відео чотири роки тому зняла рідна донька сім'ї, яка прихистила семеро сиріт. Але оприлюднити наважилися тільки зараз. Запевняє – прийомні діти цього будинку сімейного типу, що у Херсоні, досі в небезпеці. Мати над ними знущається. Кореспонденти "Сьогодні" навідалися до родини.

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Онорина, яка зафільмувала насилля, каже: так мати виховувала прийомного брата Сергія за непослух. Сергія виховували Долоштани. У цій родині дев'ятеро дітей. Семеро з них – прийомні. Торік хлопець утік з дому. За його словами, через постійні знущання. До себе Сергія прихистив місцевий водій маршрутки.

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"Він встає і каже: я нікуди звідси не піду і почав розповідати, як йому зв'язували ноги, руки, били. Спав він на гречці з сіллю", – розповідає Віталій Єстомін, який прихистив хлопця.

Віталій повів підлітка до соцслужби – написати заяву на прийомних батьків. Однак дітей з родини так і не вилучили. Місцева влада вважає родину зразковою.

"Родина Долоштан одна із кращих в нашому місті. Вони вміють і мають великий виховний потенціал. Вони дбають про дітей", – стверджують у службі.

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У цій історії багато білих плям. Чи справді у прийомній родині знущалися над дітьми? Щонайменше двоє з них, це підтверджують. Прийомний Сергій та рідна донька Онорина. А що ж батьки? Ми поїхали до тієї самої родини Долоштанів. Їх вдома не застали. Про названу матір – Наталю – не надто добре відгукуються.

"Вона, якщо чесно, неврівноважена людина, я знаю, це давно чула. Вона кричить. І це я ще красиво сказала", – зазначає сусідка Світлана.

Та щоб малеча у синцях ходила, запевняють – не бачили такого. То били дітей у прийомній родині чи ні, просимо зателефонувати безпосередньо матері Наталі. Але вона від розмови відмовляється і грубіянить на адресу журналістів. На її захист стає подруга Олена.

"Постановчо назнімала її дочка, тому шо вона ревнує. Вона хоче щоб Наташа жила одна. Вона вважає, що дітей потрібно здати. Діти тремтять і бояться. Вони не хочуть йти від мами", – стверджує Олена.

Ми зв'язалися і з самою Онориною. Вона запевняє: хоче дітей із сім'ї врятувати. І як доказ постійних знущань надала іще одне відео. Як діти на колінах стоять. Каже, це може тривати годинами.

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І все таки наш канал розшукав батьків. Вони прийшли на програму "Говорить Україна", яку глядачі побачать у понеділок, 2 серпня. Що насправді відбувається у родині – уже з'ясовує поліція. Відкрили кримінальне провадження за статтею "катування".

"Діти не підтверджують факти, що проти них було знущання, говорять – мама з ними добре поводиться. Проте психолог говорить, що треба з дітьми працювати, тому що вони не в певній мірі, можливо, висловлюються правдиво", – коментує речниця Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба.

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Поки триває розслідування, вихованці залишаються у прийомній сім'ї. Якщо факти приниження чи побиття підтвердять, дітям шукатимуть іншу родину. А батькам загрожуватиме 5 років тюрми.