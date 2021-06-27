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Сховалися під деревом. На Черкащині блискавкою вбило двох людей

27 червня 2021 23:33

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

З трьох осіб, що відпочивали біля водойми неподалік, вижила тільки одна жінка – вона зараз у реанімації

У Черкаській області у селі Софіївка через удар блискавки загинули двоє людей, ще одну жінку госпіталізували після надання невідкладної допомоги. Люди ввечері, 27 червня, сховалися від грози під деревом біля будівлі школи.

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Про це повідомила прес-секретар Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірина Назарок у Facebook.

"Близько 18 вечора надійшов виклик, що в селі Софіївка Черкаського району, за школою блискавка вдарила в дерево, під яким перебували три людини", – йдеться в повідомленні.

До місця події терміново виїхали три бригади екстреної допомоги.

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Повідомляється, що всі троє відпочивали біля водойми, і коли почалася сильна гроза, сховалися під деревом.

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На місці медики виявили, що від ураження блискавкою загинув 23-річний хлопець і жінка близько 55-ти років. Ще одну 46-річну жінку госпіталізували в Третю черкаську міську лікарню з електротравмою після ураження блискавкою.

Нагадаємо, в Батурині Чернігівської області через удар блискавки в будинку почалася пожежа.

А в Житомирській області блискавка влучила в 15-річну дівчинку, яка в той момент була в будинку і розмовляла по мобільному телефону.

Тим часом у Київській області 26 червня випав град розміром з куряче яйце. Місцеві жителі кажуть, що вперше в своєму житті бачили таке.

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