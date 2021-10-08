Вбивство поліцейського в Чернігові: керівництво поліції відсторонили від посад

У Чернігові, де недавно убили поліцейського Артура Єрохіна, відсторонили від посад начальника патрульної поліції області Андрія Думич і двох його заступників. Це пов'язано з розслідуванням вбивства.
Про це повідомляє "Суспільне".
Що відомо
Обов'язки начальника патрульної поліції і його двох заступників тимчасово виконуватимуть інші правоохоронці. Їх імена обіцяють назвати пізніше. Щодо подальшої кар'єри Андрія Думича рішення приймуть за результатами розслідування та перевірок.
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Деталі вбивства
- 2 жовтня в Чернігові група молодиків 16-18 років завдала тілесні ушкодження двом поліцейським. В результаті — один з них загинув, а другий був доставлений в лікарню. Правоохоронці перебували у відпустці, тому були в цивільному одязі.
- Правоохоронцю Артуру Єрохіну, який загинув на місці, завдали ножові удари в голову. Другого чоловіка зловмисники теж побили і пограбували, коли той був у непритомному стані. Зараз він знаходиться в реанімації.
- Поліцейські затримали чотирьох жителів Чернігова. Наймолодшому підозрюваному — 16 років, ще двом — по 17 років, а найстаршому — 18.
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