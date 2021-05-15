Укрпошта вже другий день просить відправника забрати ожилих бджіл

Власник комах вже тричі був в поштовому відділенні, але бджіл так і не забрав – поштовий оператор звернувся до нього публічно

В "Укрпошті" заявили, що власник "воскреслих" бджіл, яких перевозили в вантажівках поштового оператора, відмовляється забирати комах.

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Про це повідомляє "24 канал".

У Закарпатській дирекції "Укрпошти" заявили, що відправники тричі були в поштовому відділенні і бачили бджіл живими, але не забрали їх. Вони перебувають у 48 ящиках на складі відділення в місті Іршава.

Хоча "Укрпошта" відразу ж поінформувала відправників про те, що їм необхідно забрати коробки з бджолами. Попросили це зробити якомога швидше, адже на поштових складах немає можливості утримувати комах в належних умовах.

"Оскільки в особистій комунікації бджолярі не реагують на прохання співробітників компанії, "Укрпошта" публічно закликає відправників забрати бджолопакети і забезпечити належні умови догляду", – зазначили в "Укрпошті".

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Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті бджолярі з Іршави та Виноградова відправили своїм замовникам 8 мільйонів бджіл.