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Укрпочта уже второй день просит отправителя забрать оживших пчел

15 мая, 14:03

Виктория Барановская Виктория Барановская

Владелец насекомых уже три раза был в почтовом отделении, но пчел так и не забрал – почтовый оператор обратился к нему публично

В "Укрпочте" заявили, что владелец "оживших" пчел, которых перевозили в грузовиках почтового оператора, отказывается забирать насекомых.

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Об этом сообщает "24 канал".

В Закарпатской дирекции "Укрпочты" заявили, что отправители трижды были в почтовом отделении и видели пчел живыми, но не забрали их. Они находятся в 48 ящиках на складе отделения в городе Иршава.

Хотя "Укрпочта" сразу же проинформировала отправителей о том, что им необходимо забрать коробки с пчелами. Попросили это сделать как можно быстрее, ведь на почтовых складах нет возможности содержать насекомых в надлежащих условиях.

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"Поскольку в личной коммуникации пчеловоды не реагируют на просьбы сотрудников компании, Укрпочта публично призывает отправителей забрать пчелопакеты и обеспечить надлежащие условия ухода", – отметили в "Укрпочте".

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Ранее мы сообщали, что на Закарпатье пчеловоды из Иршавы и Виноградова отправили своим заказчикам 8 миллионов пчел.

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