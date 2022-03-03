У Черкасах створили бот, який блокує телеграм-канали з російськими фейками

Бот блокуватиме канали, які розповсюджують неправдиву інформацію про війну

24 лютого Росія вторглася в Україну / Колаж "Сьогодні"

Волонтери із Черкас розробили ботблокування телеграм-каналів окупантів. Він дозволяє надсилати скарги на телеграм-канали, ботів та користувачів.

Про це повідомила речник ГУНП у Черкаській області Зоя Волк, пише zmi.ck.ua.

Реклама

За допомогою цього бота можна блокувати канали, які розповсюджують неправдиву інформацію про війну, яку проти України розпочала Росія.

Бот – @ stop_separ_bot.

Ситуація в Україні 3 березня

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

В Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни

Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля, незважаючи на обстріл російських нацистів.

Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, започатковану Російською Федерацією проти України.

Російські окупанти завдали удару Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.

Президент України Володимир Зеленський привласнив звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.

Раніше ми писали: