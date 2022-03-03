У Черкасах створили бот, який блокує телеграм-канали з російськими фейками

Волонтери із Черкас розробили ботблокування телеграм-каналів окупантів. Він дозволяє надсилати скарги на телеграм-канали, ботів та користувачів.
Про це повідомила речник ГУНП у Черкаській області Зоя Волк, пише zmi.ck.ua.
За допомогою цього бота можна блокувати канали, які розповсюджують неправдиву інформацію про війну, яку проти України розпочала Росія.
Далі по темі
Бот – @ stop_separ_bot.
Ситуація в Україні 3 березня
- Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
- В Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни
- Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля, незважаючи на обстріл російських нацистів.
- Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, започатковану Російською Федерацією проти України.
- Російські окупанти завдали удару Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.
- Президент України Володимир Зеленський привласнив звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.