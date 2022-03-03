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В Черкассах создали бот, который блокирует телеграмм-каналы с российскими фейками

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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3 марта, 20:48
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Бот будет блокировать каналы, которые распространяют ложную информацию о войне
24 февраля Россия вторглась в Украину / Коллаж "Сегодня"
24 февраля Россия вторглась в Украину / Коллаж "Сегодня"

Волонтеры из Черкасс разработали ботдля блокировки телеграмм-каналов оккупантов. Он позволяет отправлять жалобы на телеграмм-каналы, ботов и пользователей.

Об этом сообщила спикер ГУНП в Черкасской области Зоя Волк, пишет zmi.ck.ua.

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С помощью этого бота можно блокировать каналы, распространяющие ложную информацию о войне, которую против Украины начала Россия.

Бот – @stop_separ_bot.

Ситуация в Украине 3 марта

  • Украина уже более недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасающих действиях оккупантов в Международный уголовный суд передали почти 40 стран.
  • В Харькове от обстрела российских захватчиков пострадал собор, который выстоял во время Второй мировой войны.
  • Оккупанты бессильны против жизни и Украины. Под Одессой в бомбоубежище пара сыграла свадьбу, несмотря на обстрелы русских нацистов.
  • Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.
  • Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеского обстрела погибли 8 человек. Об этом сообщает политик Алексей Гончаренко.
  • Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.

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