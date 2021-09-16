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У Черкаській області підліток підірвався на снаряді, який хотів розібрати

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 вересня, 16:05
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Хлопчик вдарив молотком по знайденому снаряду, унаслідок чого той вибухнув. У юнака були травми, несумісні з життям
В результаті вибуху в Крупському загинув підліток
В результаті вибуху в Крупському загинув підліток / Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкаській області 14-річний хлопчик загинув від вибуху снаряда часів Другої світової війни. Він намагався розібрати небезпечний предмет, який знайшов у своєму дворі.

Про це сайту "Сьогодні" розповіла речник поліції Черкаської області Зоя Вовк.

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За даними поліції, загинув 14-річний житель села Крупське, він вдарив молотком по знайденому снаряду. За попередньою інформацією, снаряд був призначений для стрільби з гармати.

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Підліток отримав рвані рани живота, руки і тулуба, а також політравму, несумісну з життям.

"За словами сусідів, хлопчик, до того, як його відправили в лікарню, розповів, що знайшов снаряд у своєму дворі. Поліція встановлює, де насправді підліток міг його знайти. Також, за словами сусідів, хлопчик займався збиранням металобрухту", – розповіла Зоя Вовк.

У момент вибуху хлопчик перебував сам удома. Його мама зараз знаходиться у лікарні, де їй нещодавно зробили операцію.

Правоохоронці вилучили осколки від снаряду і почали кримінальне провадження за статтями "Незаконне поводження зі зброєю" і "Умисне вбивство малолітньої дитини".

Що робити, якщо знайшли вибухівку?

  • відійти на безпечну відстань (230-250 метрів);
  • зберігати спокій;
  • повідомити про знахідку рятувальників і поліцейських за телефонами 101 і 102;
  • припинити всі види робіт у районі виявлення даного предмета;
  • не користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
  • дочекатися прибуття фахівців, щоб вказати місце знахідки, і повідомити час її виявлення.
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Що заборонено:

  • наближатися до предмету;
  • пересувати його або брати в руки;
  • розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;
  • користуватися запальничками, іншими джерелами відкритого вогню, а також предметами, які можуть його створювати;
  • курити.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі від отриманих на шкільному пікніку опіків помер 11-річний хлопчик. На хлопчику, коли він намагався розвести багаття, різко спалахнув одяг.

Крім того, на Прикарпатті ветеран АТО підірвався на гранаті – він помер на місці.

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