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В Черкасской области подросток подорвался на снаряде, который хотел разобрать

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
16 сентября, 16:05
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Мальчик ударил молотком по найденному снаряду, в результате чего тот взорвался. У юноши были травмы, несовместимые с жизнью
В результате взрыва в Крупском погиб подросток
В результате взрыва в Крупском погиб подросток / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкасской области 14-летний мальчик погиб от взрыва снаряда времен Второй мировой войны. Он пытался разобрать опасный предмет, который нашел в своем дворе.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк.

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По данным полиции, погиб 14-летний житель села Крупское, он ударил молотком по найденному снаряду. По предварительной информации, снаряд был предназначен для стрельбы из пушки.

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Подросток получил рваные раны живота, руки и туловища, а также политравму, несовместимую с жизнью.

"По словам соседей, мальчик, до того, как его отправили в больницу, рассказал, что нашел снаряд в своем дворе. Полиция устанавливает, где на самом деле подросток мог его найти. Также, по словам соседей, мальчик занимался собирательством металлолома", – рассказала Зоя Вовк.

В момент взрыва мальчик находился дома один. Его мама сейчас находится в больнице, где ей недавно сделали операцию.

Правоохранители изъяли осколки от снаряда и начали уголовное производство по статьях "незаконное обращение с оружием" и "умышленное убийство малолетнего ребенка".

Что делать, если нашли взрывчатку?

  • отойти на безопасное расстояние (230-250 метров);
  • сохранять спокойствие;
  • сообщить о находке спасателей и полицейских по телефонам 101 и 102;
  • прекратить все виды работ в районе обнаружения данного предмета;
  • не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонам (они могут спровоцировать взрыв);
  • дождаться прибытия специалистов, чтобы указать место находки, и сообщить время ее обнаружения.
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Что запрещено:

  • приближаться к предмету;
  • передвигать его или брать в руки;
  • разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
  • пользоваться зажигалками, другими источниками открытого огня, а также предметами, которые могут его создавать;
  • курить.

Ранее мы сообщали, что в Одессе от полученных на школьном пикнике ожогов скончался 11-летний мальчик. На мальчике, когда он пытался развести костер, резко вспыхнула одежда.

Кроме того, на Прикарпатье ветеран АТО подорвался на гранате – он скончался на месте.

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