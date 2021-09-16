В Черкасской области подросток подорвался на снаряде, который хотел разобрать

В Черкасской области 14-летний мальчик погиб от взрыва снаряда времен Второй мировой войны. Он пытался разобрать опасный предмет, который нашел в своем дворе.
Об этом сайту "Сегодня" рассказала спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк.
По данным полиции, погиб 14-летний житель села Крупское, он ударил молотком по найденному снаряду. По предварительной информации, снаряд был предназначен для стрельбы из пушки.
Подросток получил рваные раны живота, руки и туловища, а также политравму, несовместимую с жизнью.
"По словам соседей, мальчик, до того, как его отправили в больницу, рассказал, что нашел снаряд в своем дворе. Полиция устанавливает, где на самом деле подросток мог его найти. Также, по словам соседей, мальчик занимался собирательством металлолома", – рассказала Зоя Вовк.
В момент взрыва мальчик находился дома один. Его мама сейчас находится в больнице, где ей недавно сделали операцию.
Правоохранители изъяли осколки от снаряда и начали уголовное производство по статьях "незаконное обращение с оружием" и "умышленное убийство малолетнего ребенка".
Что делать, если нашли взрывчатку?
- отойти на безопасное расстояние (230-250 метров);
- сохранять спокойствие;
- сообщить о находке спасателей и полицейских по телефонам 101 и 102;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения данного предмета;
- не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонам (они могут спровоцировать взрыв);
- дождаться прибытия специалистов, чтобы указать место находки, и сообщить время ее обнаружения.
Что запрещено:
- приближаться к предмету;
- передвигать его или брать в руки;
- разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
- пользоваться зажигалками, другими источниками открытого огня, а также предметами, которые могут его создавать;
- курить.
Ранее мы сообщали, что в Одессе от полученных на школьном пикнике ожогов скончался 11-летний мальчик. На мальчике, когда он пытался развести костер, резко вспыхнула одежда.
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