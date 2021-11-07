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У Черкаській області в ДТП загинули троє людей: подробиці трагедії

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
7 листопада, 11:00
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Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та просять відгукнутися очевидців
У Черкаській області загинуло троє людей
У Черкаській області загинуло троє людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкаській області поблизу села Ситники внаслідок зіткнення легковики ВАЗ-2104 та вантажівки DAF загинули троє людей.

Про це пише прес-служба поліції.

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Водій автомобіля ВАЗ-2104 зіткнувся на зустрічній смузі руху з вантажним автомобілем DAF.

Подробиці

Аварія сталася 6 листопада о 18.30.

"Після зіткнення транспортні засоби з’їхали з дороги у кювет й вантажівка зайнялася. Унаслідок аварії загинули 30-річний водій DAF, житель Обухівського району Київської області, пасажир та керманич ВАЗ, 1968 та 1979 років народження з Черкащини", – йдеться у повідомленні.

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Що кажуть у поліції

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та просять відгукнутися очевидців, зокрема водіїв, які на момент аварії проїжджали поряд та мають записи з відеореєстратора.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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