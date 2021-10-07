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У Чернігівській області грабіжники вдавали поліцейських: довелося влаштувати засідку (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
7 жовтня, 15:53
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Грабіжників затримали справжні поліцейські
Чоловіки можуть позбутися волі / Колаж "Сьогодні"
Чоловіки можуть позбутися волі / Колаж "Сьогодні"

У Чернігівській області двоє чоловіків намагалися вчинити розбій, маскуючись під поліцейських. Злочинців затримали.

Про це повідомляє МВС.

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Подробиці

Поліцейські отримали інформацію про підготовку розбійного нападу на 74-річного жителя Носівки.

Нападниками виявилися двоє жителів Одеської області. Чоловікам 38 і 49 років. Вони надягли одяг, який візуально схожий на поліцейську форму, але без шевронів.

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Затримання

Чоловіки увірвалися в будинок пенсіонера, але там їх і затримала поліція. Їх помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Що їм загрожує?

Поліція відкрила провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою). Чоловіки можуть позбутися волі до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Бандитизм в Україні

У 1992-1995 роках зафіксували понад 30 тисяч випадків грабежів , В 2004-2006 роках – понад 40 тисяч, в 2019 році – 11160, до серпня 2020 року – 5408 випадків. Пік злочинності припав на 2005-2006 роки (понад 6 тисяч), при тому, що в 1990-ті роки кількість злочинності не перевищувало 5,6 тис на рік. У 2019 відбулося всього 1 883 таких випадки.

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