В Черниговской области грабители притворялись полицейскими: пришлось устроить засаду (видео)

Грабителей задержали настоящие полицейские

Мужчины могут лишиться свободы / Коллаж "Сегодня"

В Черниговской области двое мужчин пытались совершить разбой, маскируясь под полицейских. Преступников задержали.

Об этом сообщает МВД.

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Подробности

Полицейские получили информацию о подготовке разбойного нападения на 74-летнего жителя Носовки.

Нападниками оказались двое жителей Одесской области. Мужчинам 38 и 49 лет. Они надели одежду, которая визуально похожа на полицейскую форму, но без шевронов.

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Задержание

Мужчины ворвались в дом пенсионера, но там их и задержала полиция. Их поместили в изолятор временного содержания.

Что им грозит?

Полиция открыла производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный организованной группой). Мужчины могут лишиться свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Бандитизм в Украине

В 1992—1995 годах зафиксировали свыше 30 тысяч случаев грабежей, в 2004—2006 годах — свыше 40 тысяч, в 2019 году — 11160, к августу 2020 года — 5408 случаев. Пик разбоев пришёлся на 2005—2006 годы (свыше 6 тысяч), при том, что в 1990-е годы количество разбоев не превышало 5,6 тысяч в год. В 2019 году произошло всего 1883 таких случая.

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