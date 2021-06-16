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В Черниговской области после удара молнии сгорел дом

16 июня 2021 11:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Батурине сгорел дом из-за удара молнии – что нужно делать во время грозы

В Батурине Черниговской области из-за удара молнии в доме начался пожар.

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Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Отмечается, что огонь повредил элементы кровли и перекрытия дома на площади 4 кв. м. Также обгорела внутренняя облицовка стен на площади 20 кв. м и имущество.

Спасатели говорят, что пожар мог начаться после разряда молнии.

Как правильно себя вести в доме во время грозы:

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  • Сразу закройте все форточки и окна. Сквозняков быть не должно.
  • Выключите электроприборы из розетки.
  • Находитесь подальше от окон, электроприборов и любых металлических предметов.
  • Не пользуйтесь водопроводом.
  • Не выходите из дома.
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Напомним, ранее в Сергеевке Днепропетровской области молния в поле попала в двух женщин – обе выжили.

Кроме того, в Черновцах во время грозы и ливня разряд молнии попал в городскую детскую больницу на ул. Буковинской.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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