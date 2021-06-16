В Черниговской области после удара молнии сгорел дом

В Батурине сгорел дом из-за удара молнии – что нужно делать во время грозы

В Батурине Черниговской области из-за удара молнии в доме начался пожар.

Реклама

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Отмечается, что огонь повредил элементы кровли и перекрытия дома на площади 4 кв. м. Также обгорела внутренняя облицовка стен на площади 20 кв. м и имущество.

Спасатели говорят, что пожар мог начаться после разряда молнии.

Как правильно себя вести в доме во время грозы:

Сразу закройте все форточки и окна. Сквозняков быть не должно.

Выключите электроприборы из розетки.

Находитесь подальше от окон, электроприборов и любых металлических предметов.

Не пользуйтесь водопроводом.

Не выходите из дома.

Реклама

Напомним, ранее в Сергеевке Днепропетровской области молния в поле попала в двух женщин – обе выжили.

Кроме того, в Черновцах во время грозы и ливня разряд молнии попал в городскую детскую больницу на ул. Буковинской.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":