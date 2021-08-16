У Чернігівській області у ставку загинули двоє відпочивальників. Їх вдарило струмом – відео

Коли двоє чоловіків купалися у ставку, у них раптово почалися конвульсії. Медики реанімували їх 50 хвилин, але безрезультатно

У Чернігівській області відпочинок компанії закінчився трагедією. Колаж "Сьогодні"

У Чернігівській області в елітному готельному комплексі двох відпочивальників вдарило струмом, вони загинули. Трагедія сталася, коли чоловіки вирішили скупатися у ставку і раптово пішли на дно.

Реклама

Подробиці інциденту з'ясовували "Сьогодні".

На відпочинок приїхала компанія працівників IT-сфери. Вони не були п'яними і все добре плавали.

"У якийсь момент він видав дуже гучний крик. І забився, скажімо так, об воду – почав видавати руху, які не дуже характерні здоровій людині. І після цього крику він відразу пішов на дно", – сказав колега загиблих Євген.

Після удару струмом люди масово почали вибігати зі ставка. 15 хвилин тіла потерпілих не могли дістати з води.

Загиблі чоловіки. Скріншот з відео

Реклама

Ще одна знайома цих чоловіків Ольга розповідає, що медики швидкої допомоги приїхали через п'ять хвилин після дзвінка. Відпочивальників 50 хвилин намагалися реанімувати, а до цього люди намагалися самі надати першу допомогу.

"Прийшов висновок судмедексперта. Цитувати точно не можу, але механічна асфіксія там вказана і ураження струмом. Тобто вони потонули після ураження струмом. Поразка струмом зафіксовано і це дуже важливо", – зазначив брат одного із загиблих Владислав.

У поліції поки не назвали точну причину трагедії, проте удар струмом – одна з версій. Поблизу водойми є насосна станція, труба якої йде в ставок.

Що робити, якщо людину вразило струмом?

У МОЗ назвали такий список дій:

переконатися у відсутності небезпеки;

якщо потерпілий знаходиться під дією електричного струму, при можливості припинити його дію: вимкнути джерело струму, відкинути провід за допомогою сухої дерев'яної палиці або іншого непровідного струм засобу;

оглянути потерпілого, перевірити, чи дихає він;

викликати бригаду швидкої медичної допомоги;

якщо у потерпілого відсутнє дихання, почати проведення серцево-легеневої реанімації;

якщо потерпілий без свідомості, але дихання збережене, надати потерпілому стабільне положення;

накласти на місця опіку чисті, стерильні пов'язки;

спостерігати за потерпілим до приїзду медиків;

якщо стан потерпілого погіршується – повторно дзвонити диспетчеру "швидкої".

Раніше ми повідомляли, що на Волині від удару струмом загинула дитина.

Також нагадаємо, у Харкові на залізничному мосту вбило струмом 13-річну дівчинку.