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В Черниговской области в пруде погибли двое отдыхающих. Их ударило током – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
16 августа, 22:15
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Когда двое мужчин купались в пруде, у них внезапно начались конвульсии. Медики реанимировали их 50 минут, но безрезультатно
В Черниговской области отдых компании закончился трагедией. Коллаж "Сегодня"
В Черниговской области отдых компании закончился трагедией. Коллаж "Сегодня"

В Черниговской области в элитном гостиничном комплексе двух отдыхающих ударило током, они погибли. Трагедия произошла, когда мужчины решили искупаться в пруде и внезапно пошли на дно.

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Подробности инцидента выясняли "Сегодня".

На отдых приехала компания работников IT-сферы. Они не были пьяными и все хорошо плавали.

"В какой-то момент он выдал очень громкий крик. И забился, скажем так, о воду – начал выдавать движения, которые не очень характерны здоровому человеку. И после этого крика он сразу пошел ко дну", – сказал коллега погибших Евгений.

После удара током люди массово начали выбегать из пруда. 15 минут тела пострадавших не могли достать из воды.

Погибшие мужчины. Скриншот из видео
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Еще одна знакомая этих мужчин Ольга рассказывает, что медики скорой помощи приехали спустя пять минут после звонка. Отдыхающих 50 минут пытались реанимировать, а до этого люди пытались сами оказать первую помощь.

"Пришло заключение судмедэксперта. Цитировать точно не могу, но механическая асфиксия там указана и поражение током. То есть они утонули после поражения током. Поражение током зафиксировано и это очень важно", – отметил брать одного из погибших Владислав.

В полиции пока не назвали точную причину трагедии, однако удар током – одна из версий. Вблизи водоема есть насосная станция, труба которой идет в пруд.

Что делать, если человека поразило током?

В Минздраве назвали такой список действий:

  • убедиться в отсутствии опасности;
  • если пострадавший находится под действием электрического тока, при возможности прекратить его действие: выключить источник тока, отбросить провод с помощью сухой деревянной палки или другого непроводящего ток средства;
  • осмотреть пострадавшего, проверить, дышит ли он;
  • вызвать бригаду скорой медицинской помощи;
  • если у пострадавшего отсутствует дыхание, начать проведение сердечно-легочной реанимации;
  • если пострадавший без сознания, но дыхание сохранено, оказать пострадавшему стабильное положение;
  • наложить на места ожога чистые, стерильные повязки;
  • наблюдать за пострадавшим до приезда медиков;
  • если состояние пострадавшего ухудшается – повторно звонить диспетчеру "скорой".

Ранее мы сообщали, что на Волыни от удара током погиб ребенок.

Также напомним, в Харькове на железнодорожном мосту убило током 13-летнюю девочку.

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