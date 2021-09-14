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У Чернігівській області взялися за дуже складний ремонт траси над водосховищем (фото)

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
14 вересня, 10:25
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Роботи проходять в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"
Вже ведуться роботи з розширення проїжджої частини. Фото: Чернігівська ОДА
Вже ведуться роботи з розширення проїжджої частини. Фото: Чернігівська ОДА

Дорога у Тростянецькій балці на Чернігівщині, що проходить між водосховищем і ставком, є одним з найскладніших відрізков капітального ремонту дороги національного значення Н-07 Київ – Суми – Юнаківка.

Про те, які інженерні рішення будуть реалізовані при ремонті даної ділянки, розповідається на сайті Чернігівської ОДА.

Що зроблять

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    Для забезпечення перетікання води між водоймами тут буде встановлено ​​нову переливну трубу з регульованим шандорним пристроєм, а стару трубу буде затампоновано бетоном.

  • Ділянка протяжністю 9,9 км повторює рельєф місцевості і відрізняється наднормативними ухилами, що у зимовий період ускладнює пересування транспорту.

  • Для усунення цього недоліку на ухилах будуть влаштовані додаткові смуги руху на підйом в обох напрямках, в бік Прилук і Срібного.

  • Наразі на 8,5 кілометрах вже укладені шар ресайклінгу та вирівнюючий шар асфальтобетону. Ведуться роботи з розширення проїзної частини.
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Фото: Чернігівська ОДА
Фото: Чернігівська ОДА

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Загальна протяжність дороги Н-07, яка об'єднує південь Чернігівщини з Київської та Сумською областями, в межах Чернігівської області становить близько 143 км. У цьому році на трасі в рамках "Великого будівництва" ведуться активні відновлювальні роботи з одночасним ремонтом усіх мостів. Вся дорога разом зі штучними спорудами приводиться у відповідність з сучасними параметрами навантаження, габаритів і безпеки руху.

Фото: Чернігівська ОДА
Фото: Чернігівська ОДА

Всього у 2021 році в Чернігівській області за програмою "Велике будівництво" планується відремонтувати 182 км доріг державного значення.

Фото: Чернігівська ОДА
Фото: Чернігівська ОДА

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що дороги, побудовані і відремонтовані в ході "Великого будівництва", мають стати вітриною України.

Раніше ми повідомляли, що до Маріуполя планують провести нову залізничну магістраль.

Також нагадаємо, у Рівненській області біля Костополя відремонтували трасу.

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