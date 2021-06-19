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У головному ковідному відділенні Кіровоградщини оголосили термінову евакуацію (відео)

19 червня 2021 23:58

Юлія Ляхова , Юлія Бабак

Проблеми з фундаментом двоповерхової будівлі з півстолітнім стажем виникли кілька років тому, але зараз тільки погіршилися

У Кіровоградській обласній лікарні інфекційне відділення тріщить по швах. Головна госпітальна ковід-база, де за час пандемії врятували тисячі життів, під загрозою руйнування.

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Невеличкі тріщини, що виникли кілька років тому, наразі у період дощів перетворились на щілини, куди навіть залітають птахи. Із корпусу наразі оголосили термінову евакуацію. Три десятки пацієнтів переводять до іншого відділення, дізналися "Сьогодні".

У головному ковідному відділенні Кіровоградщини оголосили термінову евакуацію. Пацієнти у задовільному стані у боксах ще чекають на свою чергу. Але чому їх перевозять до резервного корпусу – лише здогадуються.

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Проблеми з фундаментом двоповерхової будівлі з півстолітнім стажем виникли кілька років тому. Але були незначними. І поки тривала пандемія – пошкодження стін лише фіксували, та під час дощів ситуація значно погіршилася. Керівниця лікарні вирішила корпус звільнити. І шукати грошей на реконструкцію. З обласного бюджету наразі виділили лише півтора мільйона гривень. Цих коштів не достатньо аби усунути ці проблеми.

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Завідувачку інфекційного відділенням перспектива зустрічати четверту хвилю коронавірусу у резервному корпусі – не тішить.

Після розголосу ситуації медиками у департаменті капітального будівництва пообіцяли будівлю дослідити. За висновками експертів вже вирішуватимуть – коли почнуть і чи ремонтуватимуть інфекційне відділення.

Тим часом у Канівській районній лікарні в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відкрили нове приймальне відділення, яке зможе обслуговувати близько 50 тисяч громадян.

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