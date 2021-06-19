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В главном ковидном отделении Кировоградской области объявили срочную эвакуацию (видео)

19 июня 2021 23:58

Юлия Ляхова , Юлия Бабак

Проблемы с фундаментом двухэтажного здания с полувековым стажем возникли пару лет назад, но сейчас только ухудшились

В Кировоградской областной больнице инфекционное отделение трещит по швам. Главная госпитальная ковид-база, где за время пандемии спасли тысячи жизней, под угрозой разрушения.

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Небольшие трещины, возникшие пару лет назад, сейчас в период дождей превратились в щели, куда даже залетают птицы. С корпуса пока объявили срочную эвакуацию. Три десятка пациентов переводят в другое отделение, узнали "Сегодня".

В главном ковидном отделении Кировоградской объявили срочную эвакуацию. Пациенты в удовлетворительном состоянии в боксах еще ждут своей очереди. Но почему их перевозят в резервный корпус – только догадываются.

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Проблемы с фундаментом двухэтажного здания с полувековым стажем возникли несколько лет назад. Но были незначительными. И пока продолжалась эпидемия – повреждение стен только фиксировали, и во время дождей ситуация значительно ухудшилась. Руководитель больницы решила корпус уволить. И искать деньги на реконструкцию. Из областного бюджета пока выделили только полтора миллиона гривен. Этих средств не достаточно, чтобы устранить эти проблемы.

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Заведующую инфекционным отделением перспектива встречать четвертую волну коронавируса в резервном корпусе не радует.

После огласки ситуации медиками в департаменте капитального строительства пообещали здание исследовать. По заключению экспертов уже будут решать – когда начнут и будут ли ремонтировать инфекционное отделение.

Между тем в Каневской районной больницы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" открыли новое приемное отделение, которое сможет обслуживать около 50 000 граждан.

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