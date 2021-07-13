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У Глобиному отруїлися 16 працівників м'ясокомбінату: один – у реанімації

13 липня 2021 11:08

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Спочатку в лікарню потрапили 14 людей, але незабаром дев'ять з них відмовилися від госпіталізації

У Полтавській області в місті Глобино 16 працівників сортувального цеху ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" отруїлися невідомою речовиною. На підприємстві проводять розслідування.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Незабаром управління Держпраці організує комісію, яка розслідує цей випадок. Поки підприємство працює у штатному режимі.

Прес-секретар управління Держпраці в Полтавській області Софія Істоміна розповіла "Суспільному", що спочатку від госпіталізації відмовилися двоє людей, потім ще дев'ять. Зараз у лікарні знаходяться п'ять працівників м'ясокомбінату, з них один у реанімації.

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Нагадаємо, у Львівській області після трапези в ресторані отруїлися 17 людей, з них шестеро – діти.

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Також дивіться в сюжеті "Сьогодні" про те, як у харківському ресторані виявили сальмонельоз та стафілокок:

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