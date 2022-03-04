В Херсонской области оккупанты отключили мобильную связь

Без связи остались абоненты Vodafone и Киевстар

В области продолжает работать сеть Wi-Fi / Коллаж "Сегодня"

В Херсонской области отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар. Однако интернетом можно воспользоваться только через Wi-Fi.

Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, пишет Суспільне.

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"У кого в Херсоне не работают Vodafone и Киевстар, есть возможность через вайфай зарегистрировать и подключить e-sim от Lifecell, можно сделать через Monobank. Это сработает для телефонов поддерживающих e-sim (iPhone и новые модели Android). Ссылка: https://monobank.ua/r/qGnzz", – говорится в сообщении UkraineNow.

Ситуация в Украине 4 марта

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