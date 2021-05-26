Українська
$ 27,55
33,68
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Херсонской области трое детей жили в бардаке и без еды в доме: к матери наведались копы

26 мая, 17:31

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Горе-мать приехала с семьей на заработки из другой области и оставляла детей одних в антисанитарии и без еды

В Херсонской области полицейские составили протокол на женщину, которая запустила трех маленьких детей. Они жили в плохих условиях.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Нарушения заметили во время проверки многодетной семьи.

Дети в возрасте от 1 до 5 лет сидели дома без взрослых. Их мать пришла домой только спустя некоторое время. Она рассказала, что с детьми и своей матерью приехала из Кировоградской области на сезонные заработки. В тот день бабушка была на работе, а женщина отошла по делам и ей не с кем было оставить малышей.

Реклама

/ Фото: Нацполиция

В доме, где они жили, не было продуктов питания, царил беспорядок, антисанитария, дети были в запущенном состоянии. На место вызвали медиков, которые их осмотрели. Состояние детей удовлетворительное.

В тренде
В Кривом Роге парень облил девушку бензином и поджег

/ Фото: Нацполиция

Полицейские составили протокол на женщину и провели с ней профилактическую беседу. Ей дали время, чтобы исправить ситуацию. Теперь эту семью возьмут на контроль и будут проверять, как женщина будет улучшать условия для детей.

Реклама

Напомним, в Одессе трое детей жили в ужасных условиях. Родители закрыли их в квартире и ушли, дети просили помощи у прохожих через окно.

Кроме того, в Харьковской области двух мальчиков нашли голодными и грязными на улице.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Смертельное ДТП в Польше: умерла украинка, которая больше двух месяцев боролась за жизнь
Смертельное ДТП в Польше: умерла украинка, которая больше двух месяцев боролась за жизньУкраина
Трагедия на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском: погибший и пятеро раненых (обновлено)
Трагедия на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском: погибший и пятеро раненых (обновлено)Украина
Легкие сгнили: в Житомире скончался мужчина, которому медики отказали в помощи
Легкие сгнили: в Житомире скончался мужчина, которому медики отказали в помощиДругие регионы
В Херсонской области пастор держал в рабстве сто человек (фото)
В Херсонской области пастор держал в рабстве сто человек (фото)Другие регионы
Житель Житомира купил колбасу с крысиными лапами и хвостом (фото)
Житель Житомира купил колбасу с крысиными лапами и хвостом (фото)Другие регионы
В Черкассах умер мальчик, который получил пулю на занятии в тире
В Черкассах умер мальчик, который получил пулю на занятии в тиреДругие регионы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять