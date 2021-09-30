Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Зоря - Рома: онлайн ⚽ Ліга чемпіонів 🇪🇺 Відміна безвізу з ЄС 🇩🇪 НІмеччина після виборів
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

У Хмельницькій області директора школи судитимуть за буллінг

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
30 вересня, 11:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Адміністративні матеріали вже направили до суду
Директор свою вину визнав / Колаж "Сьогодні"
Директор свою вину визнав / Колаж "Сьогодні"

В Кам'янець-Подільському районі на Хмельниччині поліцейські склали адмінпротокол на директора школи, який не повідомив про булінг.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області .

Що трапилося

Реклама

У серпні цього року суд притягнув до відповідальності матір десятирічного школяра. Її син постійно знущався над своїм однокласником.

Мама хлопчика, який потерпав від булінгу, неодноразово зверталася до директора, щоб він вжив заходів, але нічого не змінювалося. Після цього жінка звернулася із заявою в поліцію.

Позиція директора

Про зазначений випадок директор повинен був повідомити в поліцію, але не зробив цього. Свою провину він визнав, а неповідомлення про булінг мотивував тим, що посаду директора в наступному навчальному році займати не буде і проблемні ситуації буде вирішувати вже новий директор.

Реклама

На нього оформили адмінматеріали.

Булінг в Україні

Проблема булінгу в Україні досить велика. У 52% випадків школярі потрапляють під знущання своїх однокласників через зовнішність. 40% дітей тримають все в собі, тому що соромляться розповісти про те, що піддаються нападам з боку однокласників. У більшості випадків українські школярі влаштовують цькування лицем до лиця.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

52 954

захворіло за тиждень в Україні

+36%

Вакцинація
Станом на 29 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 617 457
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 000 533
Всього введених доз 12 617 990
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.58

Євро (€)

30.98

Російський рубль (₽)

0.37

Комаровський в темі
Чи є користь в зеленці?
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Що подарувати вчителю
5 топових та водночас бюджетних ідей
Цікавить
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Деніел Крейг на прем'єрі бондіани в Лондоні
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри жовтня
Квиток у кіно
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти