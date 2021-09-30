У Хмельницькій області директора школи судитимуть за буллінг

Адміністративні матеріали вже направили до суду

Директор свою вину визнав / Колаж "Сьогодні"

В Кам'янець-Подільському районі на Хмельниччині поліцейські склали адмінпротокол на директора школи, який не повідомив про булінг.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області .

Що трапилося

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У серпні цього року суд притягнув до відповідальності матір десятирічного школяра. Її син постійно знущався над своїм однокласником.

Мама хлопчика, який потерпав від булінгу, неодноразово зверталася до директора, щоб він вжив заходів, але нічого не змінювалося. Після цього жінка звернулася із заявою в поліцію.

Позиція директора

Про зазначений випадок директор повинен був повідомити в поліцію, але не зробив цього. Свою провину він визнав, а неповідомлення про булінг мотивував тим, що посаду директора в наступному навчальному році займати не буде і проблемні ситуації буде вирішувати вже новий директор.

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На нього оформили адмінматеріали.

Булінг в Україні

Проблема булінгу в Україні досить велика. У 52% випадків школярі потрапляють під знущання своїх однокласників через зовнішність. 40% дітей тримають все в собі, тому що соромляться розповісти про те, що піддаються нападам з боку однокласників. У більшості випадків українські школярі влаштовують цькування лицем до лиця.

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