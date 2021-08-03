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Погрожувала ножем і змусила їсти папір. На Львівщині судили вчительку за булінг

3 серпня 2021 14:28

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Жінка назвала свій вчинок жартом і сказала, нібито винен клас – своєю поведінкою довів її до жорсткого "виховання"

Вчительку покарали за булінг в школі. Колаж "Сьогодні"

Вчительку покарали за булінг в школі. Колаж "Сьогодні"

У Львівській області суд покарав вчительку солонківської школи Надію Волощук, яка погрожувала семикласникові ножем і змусила його з'їсти паперовий літачок. За булінг її зобов'язали виплатити штраф – 850 гривень.

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Про це повідомляє Zaxid.net.

Після публічного розголосу вчительку інформатики також звільнили з роботи.

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Як жінка знущалася над учнем?

У травні батьки і учні розповіли про булінг учня. Зокрема, викладач змусила хлопчика з'їсти паперовий літачок, показувала ніж і погрожувала, що хлопець "буде писати кров'ю", тому що він забув ручку.

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За словами батьків, це був не перший випадок, коли жінка так поводила себе з дітьми. У свою чергу сама Надія Волощук назвала жартом свій вчинок, а поведінку пояснила некерованістю класу.

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Нагадаємо, раніше на Рівненщині учитель розбещував 10-річну дівчинку.

Крім того, на Львівщині суд оштрафував директора школи за булінг учнів.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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