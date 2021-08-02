В Хмельницкой области из-за полицейского в ДТП погибла целая семья. Как его накажут

В аварии погибли супруги и их двухлетний сын. Коллаж "Сегодня"

В Хмельницкой области работник патрульной полиции на авто врезался в легковушку, в результате погибли три человека. Полицейскому уже сообщили о подозрении.

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Об этом написала пресс-служба областной прокуратуры.

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ДТП случилось 1 августа возле села Зарудье Хмельницкого района. Правоохранитель за рулем Mercedes Е200 выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с Dacia Logan под управлением львовянина.

Полицейского доставали спасатели. Фото: ГСЧС

В результате водитель Dacia и два его пассажиры – жена и двухлетний сын, погибли на месте происшествия.

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"По предварительной информации, он был трезв, сейчас следствие выясняет, по каким причинам он выехал на полосу встречного движения", – сообщила сайту "Сегодня" спикер прокуратуры Ирина Бойчак.

Копа уже задержали, ему скоро объявят меру пресечения – содержание под стражей и отстранение от должности. За совершенное ДТП подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением водительских прав до 3 лет.

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Также напомним, в Мариуполе авто "Новой почты" попало в ДТП.

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