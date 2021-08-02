Українська
$ 26,82
31,89
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Хмельницкой области из-за полицейского в ДТП погибла целая семья. Как его накажут

2 августа 2021 22:01

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Среди погибших – двухлетний ребенок. Подозреваемого полицейского скоро отправят под стражу

В аварии погибли супруги и их двухлетний сын. Коллаж "Сегодня"

В аварии погибли супруги и их двухлетний сын. Коллаж "Сегодня"

В Хмельницкой области работник патрульной полиции на авто врезался в легковушку, в результате погибли три человека. Полицейскому уже сообщили о подозрении.

Реклама

Об этом написала пресс-служба областной прокуратуры.

Читайте также: В Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, много пострадавших (видео)

ДТП случилось 1 августа возле села Зарудье Хмельницкого района. Правоохранитель за рулем Mercedes Е200 выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с Dacia Logan под управлением львовянина.

Полицейского доставали спасатели. Фото: ГСЧС

В результате водитель Dacia и два его пассажиры – жена и двухлетний сын, погибли на месте происшествия.

Реклама

"По предварительной информации, он был трезв, сейчас следствие выясняет, по каким причинам он выехал на полосу встречного движения", – сообщила сайту "Сегодня" спикер прокуратуры Ирина Бойчак.

Копа уже задержали, ему скоро объявят меру пресечения – содержание под стражей и отстранение от должности. За совершенное ДТП подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением водительских прав до 3 лет.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области ночью авто сбило велосипедистов. Дорожно-транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Пшеничное и Благодатное.

Также напомним, в Мариуполе авто "Новой почты" попало в ДТП.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину (видео)
Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину (видео)Украина
Страшный ливень затопил Черновцы: падали деревья и остановки (фото, видео)
Страшный ливень затопил Черновцы: падали деревья и остановки (фото, видео)Другие регионы
Теплая вода и никаких медуз: свежие видео с пляжей курортной Кирилловки
Теплая вода и никаких медуз: свежие видео с пляжей курортной КирилловкиДругие регионы
Танцующий учитель истории под Полтавой покорил Сеть (видео)
Танцующий учитель истории под Полтавой покорил Сеть (видео)Другие регионы
Сколько стоит обед у моря и безопасно ли его есть. Чем торгуют на украинских курортах (видео)
Сколько стоит обед у моря и безопасно ли его есть. Чем торгуют на украинских курортах (видео)Одесса
Под Полтавой легковушка столкнулась с грузовиком – погибли люди (фото)
Под Полтавой легковушка столкнулась с грузовиком – погибли люди (фото)Другие регионы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять