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У Кіровоградській області знайшли мертвою 16-річну дівчину (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 серпня, 12:45
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На тілі дівчини є сліди від ушкоджень, поки невідомо від чого вона померла – поліція веде розслідування
Група з пошуку зниклої. Фото: колаж "Сьогодні"
Група з пошуку зниклої. Фото: колаж "Сьогодні"

На Кіровоградщині знайшли мертвою 16-річну дівчину. Її три доби шукали півсотні поліцейських і військові разом з місцевими жителями. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ірина Камінська, на тілі є пошкодження.

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Дівчину знайшли мертвою в покинутому колодязі. Це сталося в селі Кетрисанівка.

Вікторія Макаренко пізно ввечері вийшла з дому і не повернулася. Її три доби шукали півсотні поліцейських і військові разом з селянами.

Знайшли тільки ввечері на території села. На тілі є пошкодження. Відомо, що родина дівчини на соцобліку не стояла.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в Дніпропетровській області пропав восьмирічний хлопчик – його тиждень шукали, а потім його знайшли мертвим в каналізаційному колекторі недалеко від місця проживання. Примітно, що мама хлопчика чомусь чотири дні не повідомляла про зникнення сина.

Через пару днів в Покрові затримали підозрюваного у вбивстві хлопчика. Виявляється, мати загиблого знала ймовірного вбивцю свого сина. Тепер за скоєне чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

А маленька Мирослава Третяк 28 липня близько 18:00 поверталася додому на вулицю Некрасова в селищі Старий Салтів, але до будинку так і не дійшла. Незабаром її знайшли мертвою зі слідами зґвалтування.

Головний підозрюваний – 13-річний сусід і друг дитини. Він уже зізнався у злочині, хлопчикові обрали запобіжний захід. Зараз юнак перебуває в приймальнику-розподільнику для дітей.

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