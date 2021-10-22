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У Кременчуці дерево звалилося на малюків у дитсадку: чотирирічна дівчинка померла

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
22 жовтня, 09:45
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Після падіння дерева дівчинку госпіталізували до реанімації у важкому стані, але врятувати не змогли
У Кременчуці дерево впало на дітей
У Кременчуці дерево впало на дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Полтавській області на території дитячого садка в Кременчуці на двох дітей впало дерево. Їх відвезли до лікарні, проте чотирирічна дівчинка померла.

Про це повідомила прессекретарка кременчуцької поліції Анна Васенко, пише "Суспільне".

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Подія сталася 21 жовтня близько 12:00 у одному з дитсадків на вулиці Софіївська. Через падіння дерева постраждали п'ятирічний хлопчик і чотирирічна дівчинка. До лікарні також звернулася вихователька дитсадка.

Дерево вбило дівчинку. фото Нацполіції

Усього у дворі тоді були 18 дітей і вихователі. Хлопчика і дівчинку доставили до Кременчуцької дитячої лікарні. Дівчинку одразу відвезли до реанімації у важкому стані, незабаром вона померла. Хлопчика після обстеження перевели до травматологічного відділення.

Виховательці дитсадка надали допомогу в травматологічному пункті, жінка лікується амбулаторно.

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У поліції почали кримінальне провадження за статтею "Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей". За таке порушення загрожує три роки обмеження або позбавлення волі.

Подібні випадки

Раніше в Одесі дерево впало на тротуар і придавило жінку. Від отриманих травм потерпіла загинула миттєво.

Також у Полтаві на літнє кафе впало дерево. За кілька секунд до падіння відвідувачі кафе перейшли з літнього майданчика до приміщення.

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Крім того, на території бази відпочинку в Старому Салтові, що на Харківщині, в результаті пориву вітру на трьох відпочивальників упало дерево.

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