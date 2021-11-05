У Миколаєві школярі повернуться на очне навчання, але не всі – список

Це станеться вже 8 листопада. Міський голова розповів подробиці

В Україні школярі повернуться на навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві з понеділка, 8 листопада, школи знову повернуться до очного навчання. Але все ж таки деякі установи залишаться на дистанційці.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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Деталі

Як стало відомо, з 8 листопада школи Миколаєва розпочнуть навчання у очному форматі, проте інші установи продовжать дистанційну роботу.

До очного навчання повернуться:

учні 1 – 4 класів всіх шкіл;

учні 1 – 9 класів спеціальної школи для дітей із порушеннями зору;

школи з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання;

учні 5 – 11 класів шести навчальних закладів, де вакциновано 100% персоналу (школи №16, 28, 46, 47, економічний ліцей №1 та класичний ліцей).

Зазначається, що решта навчальних закладів (йдеться про учнів 5 – 11 класів) міста продовжать навчання у дистанційному форматі.

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У містах України запроваджують дистанційне навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксували 26 488 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 3 032 951 особи. Минулої доби від COVID-19 померли 696 жителів України (всього – 70 842). Вилікувати вдалося 2 492 419 інфікованих (13 281 – за останню добу).

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