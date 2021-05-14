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Досліджував історію Голокосту. У Миколаєві по-звірячому вбили відомого вченого

14 травня, 16:16

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Тіло 67-річного Володимира Щукіна знайшли сусіди в його квартирі – чоловік написав більше 250 наукових робіт

Володимир Щукін. Фото:facebook.com/eduard.dolinsky

Володимир Щукін. Фото:facebook.com/eduard.dolinsky

Миколаївська поліція розслідує вбивство українського історика-краєзнавця Володимира Щукіна, тіло якого виявили в його квартирі.

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Про це 14 травня повідомили в пресслужбі Нацполіціі.

Спочатку не розкриваючи особу вбитого, правоохоронці заявили, що близько 7 ранку з дому на Центральному проспекті надійшов виклик про те, в одній з квартир відкриті двері, а її власник лежить на підлозі.

Як виявилося, убитим був Щукін. У нього виявили пошкодження голови і ножові поранення на тілі.

За даними Новини N, 67-річний Володимир Щукін – кандидат історичних наук і доцент Миколаївського навчального Центру Одеської державної юридичної академії. Він спеціалізувався на історії Миколаївської області, і зокрема – історії євреїв та Голокосту в цьому регіоні. Під його авторством вийшло понад 250 наукових, науково-методичних і науково-популярних публікацій.

Фото: facebook.com/taras.kremin
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Загибель чоловіка підтвердив і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, охарактеризувавши його як талановитого педагога, блискучого історика, обдарованого дослідника.

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За фактом вбивства історика розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК "Умисне вбивство". Розслідування у справі триває.

Трагічності цьому додає те, що Володимир Щукін загинув в день пам'яті Праведників світу – людей, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від нацистів у часи Другої світової війни.

Нагадаємо, в березні в орендованій квартирі в центрі Миколаєва виявили застреленою жінку.

А в квітні в Миколаєві 17-річний підліток застрелив 38-річного чоловіка – нібито через помсту за події 15-річної давності.

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