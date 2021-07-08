Русский
$ 27,3
32,29
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Полтавській області дівчина поранила поліцейського ножем (фото)

8 липня 2021 15:55

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Місцева мешканка поводилася неадекватно і нецензурно лаялася, очевидці викликали правоохоронців

Дівчина вже потрапляла в поле зору правоохоронців. Фото: колаж "Сьогодні"

Дівчина вже потрапляла в поле зору правоохоронців. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Миргород Полтавської області дівчина при затриманні поранила ножем поліцейського. З холодною зброєю вона перебувала на вулиці, очевидці викликали поліцію через її неадекватну поведінку.

Як повідомили в пресслужбі ГУНП, слідчо-оперативна група прибула на вул. Спартаківську. При спробі її затримати дівчина нецензурно висловлювалася, а потім ножем нанесла поранення у передпліччя поліцейському.

Реклама

Порушницю затримали і направили до спеціалізованого закладу для обстеження.

Читайте також: У Луганській області чоловік з ножем напав на копа: поліцейський у лікарні

Зазначається, що 22-річна місцева мешканка вже мала проблеми з законом. У дівчини є декілька адміністративних стягнень за систематичні порушення громадського порядку.

Відомості про цей факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків".

Не пропусти!
Тренера Росії звільнили після провалу на Євро: Черчесов офіційно безробітний
Станіслав Черчесов
Реклама

Затриманій вже повідомили про підозру і вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Раніше ми повідомляли, що у Рівненській області на копа напали з вилами.

Також нагадаємо, в Черкасах двоє чоловіків побили патрульних на території лікарні, куди їх доставили для медичного огляду.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Водій схопився за голову і сів поруч". На Полтавщині авто збило дитину (фото)Інші регіони
У Чернігівській області 12-річна школярка чекає дитину від 17-річного хлопця. Подробиці скандалу
У Чернігівській області 12-річна школярка чекає дитину від 17-річного хлопця. Подробиці скандалуІнші регіони
У Черкасах няня в дитячому садку жорстоко побила дитину. Подробиці скандалу
У Черкасах няня в дитячому садку жорстоко побила дитину. Подробиці скандалуІнші регіони
Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці – чоловікові зробили укол на роботі, доза була першою
Смерть після щеплення Pfizer у Вінниці – чоловікові зробили укол на роботі, доза була першоюІнші регіони
Дуже рідкісна хвороба: у Вінниці 10-річна дівчинка померла від старості
Дуже рідкісна хвороба: у Вінниці 10-річна дівчинка померла від старостіІнші регіони
У Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході та втік. Подробиці трагедії (відео)
У Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході та втік. Подробиці трагедії (відео)Інші регіони

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти