У Полтавській області дівчина поранила поліцейського ножем (фото)

Дівчина вже потрапляла в поле зору правоохоронців. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Миргород Полтавської області дівчина при затриманні поранила ножем поліцейського. З холодною зброєю вона перебувала на вулиці, очевидці викликали поліцію через її неадекватну поведінку.

Як повідомили в пресслужбі ГУНП, слідчо-оперативна група прибула на вул. Спартаківську. При спробі її затримати дівчина нецензурно висловлювалася, а потім ножем нанесла поранення у передпліччя поліцейському.

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Порушницю затримали і направили до спеціалізованого закладу для обстеження.

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Зазначається, що 22-річна місцева мешканка вже мала проблеми з законом. У дівчини є декілька адміністративних стягнень за систематичні порушення громадського порядку.

Відомості про цей факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків".

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Затриманій вже повідомили про підозру і вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Раніше ми повідомляли, що у Рівненській області на копа напали з вилами.

Також нагадаємо, в Черкасах двоє чоловіків побили патрульних на території лікарні, куди їх доставили для медичного огляду.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: