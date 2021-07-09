У Полтавській області в ДТП постраждав мотоцикліст (фото)

На місце аварії виїжджали копи і медики. Фото: ГУНП

У селищі Козельщина Полтавської області в ДТП потрапив мотоцикліст. Його терміново госпіталізували.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася на вулиці Остроградського. Автомобіль Volksvagen Caddi під керуванням водія 1972 року народження зіткнувся з мотоциклом VENOM 200 під керуванням водія 1998 року народження.

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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, його доставили до місцевої районної лікарні.

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Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області 11-річний хлопчик розбився за кермом BMW.

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Також нагадаємо, у Чернігівській області в ДТП постраждали дев'ять осіб.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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