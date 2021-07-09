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У Полтавській області в ДТП постраждав мотоцикліст (фото)

9 липня 2021 12:16

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Мотоцикл зіткнувся з автомобілем. Правоохоронці з'ясовують причину дорожньо-транспортної пригоди

На місце аварії виїжджали копи і медики. Фото: ГУНП

На місце аварії виїжджали копи і медики. Фото: ГУНП

У селищі Козельщина Полтавської області в ДТП потрапив мотоцикліст. Його терміново госпіталізували.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася на вулиці Остроградського. Автомобіль Volksvagen Caddi під керуванням водія 1972 року народження зіткнувся з мотоциклом VENOM 200 під керуванням водія 1998 року народження.

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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, його доставили до місцевої районної лікарні.

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Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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Раніше ми повідомляли, що у Львівській області 11-річний хлопчик розбився за кермом BMW.

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Також нагадаємо, у Чернігівській області в ДТП постраждали дев'ять осіб.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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