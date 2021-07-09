Українська
$ 27,29
32,32
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Полтавской области в ДТП пострадал мотоциклист (фото)

9 июля 2021 12:16

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мотоцикл столкнулся с автомобилем. Правоохранители выясняют причину дорожно-транспортного происшествия

На место аварии выезжали копы и медики. Фото: ГУНП

На место аварии выезжали копы и медики. Фото: ГУНП

В поселке Козельщина Полтавской области в ДТП попал мотоциклист. Его срочно госпитализировали.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла на улице Остроградского. Автомобиль Volksvagen Caddi, под управлением водителя 1972 года рождения, столкнулся с мотоциклом VENOM 200, под управлением водителя 1998 года рождения.

Реклама

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения, его доставили в местную районную больницу.

Читайте также: Тройное ДТП: в Киеве в аварии серьезно пострадал мотоциклист (видео)

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Не пропусти!
Англичане просят выходной за победу на Евро-2020, а финал только в воскресенье
Английские болельщики в Лондоне

Ранее мы сообщали, что во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMW.

Реклама

Также напомним, в Черниговской области в ДТП пострадали девять человек.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

"Водитель схватился за голову и сел рядом". В Полтавской области авто сбило ребенка (фото)Другие регионы
В Черниговской области 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня. Подробности скандала
В Черниговской области 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня. Подробности скандалаДругие регионы
В Черкассах няня в детском саду жестоко избила ребенка. Подробности скандала
В Черкассах няня в детском саду жестоко избила ребенка. Подробности скандалаДругие регионы
Смерть после прививки Pfizer в Виннице – мужчине сделали укол на работе, доза была первой
Смерть после прививки Pfizer в Виннице – мужчине сделали укол на работе, доза была первойДругие регионы
Очень редкая болезнь: в Виннице 10-летняя девочка умерла от старости
Очень редкая болезнь: в Виннице 10-летняя девочка умерла от старостиДругие регионы
В Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся. Подробности трагедии (видео)
В Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся. Подробности трагедии (видео)Другие регионы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять