У Полтавській області жінка народила дитину та викинула у відро з помиями: немовля загинуло

З'ясувалося, що смерть настала внаслідок механічної асфіксії

Жінку засудили до двох років позбавлення волі/Колаж: Сьогодні

У Полтавській області, де нещодавно вихователі заклеїли рота скотчем 4-річній дівчинці, жителька Гадяча народила дитину та втопила її у відрі з помиями. Згодом вона пояснила, що донька загинула в результаті необережності.

Про це повідомляє "Главком".

Реклама

Деталі інциденту

У жінки почалися пологи у квартирі вночі 21 грудня 2020 року. Без медичної допомоги вона народила здорову дівчинку, однак та прожила лише пів години. Мати помістила новонароджену у відро з помиями.

Експертиза

За допомогою експертизи вдалося з'ясувати, що смерть дівчинки настала від механічної асфіксії в результаті утоплення при зануренні в місткість з рідиною.

Суд

Під час розгляду справи Гадяцьким районним судом Полтавської області жінка частково визнала свою вину та заявила, що дитина загинула в результаті необережності. Обвинувачена заявила, що в день пологів відчувала болі в животі й думала, що це харчове отруєння. Вона додала, що при справленні природних потреб дитина випала у відро з помиями. Одразу після цього жінка почала панікувати та розбудила своїх батьків. Вони їй наказали, щоб та нічого не чіпала та викликали швидку допомогу.

Реклама

Що сказали медики?

Під час допиту фельдшер повідомила, що коли прибула на місце події, то новонароджена дитина була мертва і лежала у відрі з помиями.

"Породілля сиділа на ліжку, де все було мокре і закривавлене, тому у неї склалося враження, що там відійшли води і пологи відбулися саме в тому місці", — зазначається в повідомленні.

Жінка перебувала на обліку

Лікар-гінеколог Гадяцької лікарні в суді заявила, що обвинувачена перебувала на обліку як вагітна, регулярно ходила на прийом, здавала аналізи. Останній раз була у лікаря 18 грудня 2020 року, тобто за три дні до пологів. Згодом медик дізналася, що обвинувачена народила вдома над відром дитину. Лікарка зазначила, що розповідь дівчини не може відповідати дійсності, оскільки стрімкі пологи тривають близько півтори години, плацента могла випасти, але не відразу, для цього необхідний був час; пуповина також не могла розірватися шляхом натягу, тільки механічним шляхом.

Висновок суду

Суд дійшов висновку, що за умови вилучення дитини з рідини відразу після його потрапляння туди або через 1-2 хвилини і надання йому негайної долікарської допомоги, настання смерті можна було б уникнути. Самі ж свідчення обвинуваченої суд розцінив критично і визнав їх неправдивими. Після визначення міри покарання, обвинувачена відразу була взята під варту. Її засудили на два роки позбавлення волі.

Реклама

Четверо дітей загинули на пожежі в Хмельницькій області

У селі Медисівка Хмельницького району сталася пожежа в приватному одноповерховому житловому будинку. Від вогню загинули четверо дітей.

Пожежа виникла близько 20:30 ввечері 17 листопада. Унаслідок цього загинули діти віком від одного до шести років (2015-2021 років народження).