В Полтавской области женщина родила ребенка и выбросила в ведро с помоями: младенец погиб

Выяснилось, что смерть наступила в результате механической асфиксии

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы/Коллаж: Сегодня

В Полтавской области, где недавно воспитатели заклеили рот скотчем 4-летней девочке, жительница Гадяча родила ребенка и утопила его в ведре с помоями. Впоследствии она пояснила, что дочь погибла в результате неосторожности.

Об этом сообщает "Главком".

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Детали инцидента

У женщины начались роды в квартире ночью 21 декабря 2020 года. Без медицинской помощи она родила здоровую девочку, однако та прожила лишь пол часа. Мать поместила новорожденную в ведро с помоями.

Экспертиза

С помощью экспертизы удалось выяснить, что смерть девочки наступила от механической асфиксии в результате утопления при погружении в емкость с жидкостью.

Суд

Во время рассмотрения дела Гадяцким районным судом Полтавской области женщина частично признала свою вину и заявила, что ребенок погиб в результате неосторожности. Обвиняемая заявила, что в день родов чувствовала боли в животе и думала, что это пищевое отравление. Она добавила, что при справлении естественных потребностей ребенок выпал в ведро с помоями. Сразу после этого женщина начала паниковать и разбудила своих родителей. Они ей приказали, чтобы та ничего не трогала и вызвали скорую помощь.

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Что сказали медики?

Во время допроса фельдшер сообщил, что когда прибыл на место происшествия, то новорожденный ребенок был мертв и лежал в ведре с помоями.

"Роженица сидела на постели, где все было мокрое и окровавленное, так у нее сложилось впечатление, что там отошли воды и роды произошли именно в том месте", — отмечается в сообщении.

Женщина состояла на учете

Врач-гинеколог Гадяцкой больницы в суде заявила, что обвиняемая состояла на учете как беременная, регулярно ходила на прием, сдавала анализы. Последний раз была у врача 18 декабря 2020 года, то есть за три дня до родов. Впоследствии медик узнала, что обвиняемая родила дома над ведром ребенка. Врач отметила, что рассказ девушки не может соответствовать действительности, поскольку стремительные роды длятся около полутора часов, плацента могла выпасть, но не сразу, для этого необходимо было время; пуповина также не могла разорваться путем натяжения, только механическим путем.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что при изъятии ребенка из жидкости сразу после его попадания туда или через 1-2 минуты и оказания ему немедленной доврачебной помощи, наступления смерти можно было бы избежать. Сами же показания обвиняемой суд расценил критически и признал их ложными. После определения меры наказания, обвиняемая сразу была взята под стражу. Ее осудили на два года лишения свободы.

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Четверо детей погибли на пожаре в Хмельницкой области

В селе Медисовка Хмельницкого района произошел пожар в частном одноэтажном жилом доме. От огня погибли четверо детей.

Пожар возник около 20:30 вечером 17 ноября. В результате погибли дети в возрасте от одного до шести лет (2015-2021 годов рождения).

"Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС", – сообщили спасатели.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

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