Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

В Полтавской области женщина родила ребенка и выбросила в ведро с помоями: младенец погиб

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
28 ноября, 21:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Выяснилось, что смерть наступила в результате механической асфиксии
Женщину приговорили к двум годам лишения свободы/Коллаж: Сегодня
Женщину приговорили к двум годам лишения свободы/Коллаж: Сегодня

В Полтавской области, где недавно воспитатели заклеили рот скотчем 4-летней девочке, жительница Гадяча родила ребенка и утопила его в ведре с помоями. Впоследствии она пояснила, что дочь погибла в результате неосторожности.

Об этом сообщает "Главком".

Реклама

Детали инцидента

У женщины начались роды в квартире ночью 21 декабря 2020 года. Без медицинской помощи она родила здоровую девочку, однако та прожила лишь пол часа. Мать поместила новорожденную в ведро с помоями.

Экспертиза

С помощью экспертизы удалось выяснить, что смерть девочки наступила от механической асфиксии в результате утопления при погружении в емкость с жидкостью.

Суд

Во время рассмотрения дела Гадяцким районным судом Полтавской области женщина частично признала свою вину и заявила, что ребенок погиб в результате неосторожности. Обвиняемая заявила, что в день родов чувствовала боли в животе и думала, что это пищевое отравление. Она добавила, что при справлении естественных потребностей ребенок выпал в ведро с помоями. Сразу после этого женщина начала паниковать и разбудила своих родителей. Они ей приказали, чтобы та ничего не трогала и вызвали скорую помощь.

Реклама

Что сказали медики?

Во время допроса фельдшер сообщил, что когда прибыл на место происшествия, то новорожденный ребенок был мертв и лежал в ведре с помоями.

"Роженица сидела на постели, где все было мокрое и окровавленное, так у нее сложилось впечатление, что там отошли воды и роды произошли именно в том месте", — отмечается в сообщении.

Женщина состояла на учете

Врач-гинеколог Гадяцкой больницы в суде заявила, что обвиняемая состояла на учете как беременная, регулярно ходила на прием, сдавала анализы. Последний раз была у врача 18 декабря 2020 года, то есть за три дня до родов. Впоследствии медик узнала, что обвиняемая родила дома над ведром ребенка. Врач отметила, что рассказ девушки не может соответствовать действительности, поскольку стремительные роды длятся около полутора часов, плацента могла выпасть, но не сразу, для этого необходимо было время; пуповина также не могла разорваться путем натяжения, только механическим путем.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что при изъятии ребенка из жидкости сразу после его попадания туда или через 1-2 минуты и оказания ему немедленной доврачебной помощи, наступления смерти можно было бы избежать. Сами же показания обвиняемой суд расценил критически и признал их ложными. После определения меры наказания, обвиняемая сразу была взята под стражу. Ее осудили на два года лишения свободы.

Реклама

Четверо детей погибли на пожаре в Хмельницкой области

В селе Медисовка Хмельницкого района произошел пожар в частном одноэтажном жилом доме. От огня погибли четверо детей.

Пожар возник около 20:30 вечером 17 ноября. В результате погибли дети в возрасте от одного до шести лет (2015-2021 годов рождения).

"Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС", – сообщили спасатели.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Гаджет-гайд
Лучшие предложения к Черной пятнице
В корзину!
Дневник независимости 🇺🇦

28 ноября 1991. Президиум совета независимых профсоюзов Украины выступила с заявлением по поводу референдума 1 декабря.

Погрузиться в тот день
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Что изменилось?
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Комаровский в теме
Статистика смертей от ковида занижена?
Спроси у доктора
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Короновирус за неделю

89 080

заболело за неделю в Украине

-23%

Вакцинация
По состоянию на 27 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
10 904 799
Люди, которые получили минимум одну дозу
13 289 461
Всего введенных доз 24 194 260
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,39
19,31
31,98
31,79
30,64
19,59
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Наибольшие состояния в долларах
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — самый популярный хит в истории чарта
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять