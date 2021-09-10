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У смерті семирічного хлопчика з Черкас винні люди, а не собаки

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
10 вересня, 11:35
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Дитина померла 5 вересня, не виходячи з термінальної коми
Двір в Черкасах, де постраждав хлопчик. Фото: 18000.com.ua
Двір в Черкасах, де постраждав хлопчик. Фото: 18000.com.ua

Перший заступник голови Черкаської обласної ради Роман Сущенко стверджує, що смерть семирічного хлопчика з Черкас настала внаслідок дій людей, а не укусів собак.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Джерела в слідчих органах підтверджують, що висновки судово-медичної експертизи констатують причину смерті – вона не має жодного зв'язку з дією тваринного походження. З етичних міркувань не вдаватимуся в подробиці результатів розтину. Так само, не можу розкрити таємницю слідства. Разом з тим, наявна інформація майже стовідсотково засвідчує смерть внаслідок злочинних, брутальних дій людини (скоріше нелюдів)", – написав Сущенко.

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Він також додав, що сподівається, що правоохоронні органи Черкаської області/міста завершать неупереджене і об'єктивне розслідування і передадуть справу до суду, а суд прийме справедливе рішення і покарає винних в загибелі дитини.

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Що відомо

  • 24 серпня в Черкасах госпіталізували з ознаками мозкової коми третього ступеня травмованого семирічного хлопчика. Медики діагностували у дитини гематому головного мозку, відірвані губи і погризені тваринами вуха. Крім того, на тілі виявили сліди опіків від сигарет.
  • За попередньою інформацією, семирічний хлопчик пролежав непритомним декілька днів.
  • За даним фактом прокуратура відкрила два кримінальні провадження: за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
  • Згодом стало відомо, що до тортур може бути причетна його нерідна бабуся. Незважаючи на те, що вона говорить іншу версію – нібито хлопчик впав з купи цегли, віри цим словам не було.
  • Батькам його вітчима – Вікторії та Юрію Лясовим, з якими хлопчик залишився на декілька днів, – пред'явлені підозри у залишенні дитини в небезпеці. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варто. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
  • 30 серпня у дитини почали відмовляти органи.
  • 31 серпня суд в закритому режимі вирішив бабусю хлопчика взяти під варту на два місяці.
  • Після цього лікарі продовжили боротьбу за життя дитини. Хлопчик так і не виходив з коми.
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Раніше ми повідомляли, що померлий ввечері 5 вересня в Черкаській обласній дитячій лікарні семирічний Андрій, який був госпіталізований в стані коми і з важкими травмами, вдома постійно піддавався насильству.

Також нагадаємо, 12-річний хлопчик перебуває в комі після відпочинку в таборі. Його стан погіршується.

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