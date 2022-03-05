В Сумах слышны взрывы – враг в отчаянии бомбит, что осталось целым

Людей просят не выходить на улицу

В городе предупредили об уличных боях / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумах с 5 утра слышны мощные взрывы во всех частях города. Стекла окон дрожат. Как сообщает "Сегодня", бомбят со стороны микрорайона Химик.

Там, вероятно, враг добивает то, что не разрушил авианалетом.

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В частности, подстанцию, питающую электроэнергией большую часть Сум. В городе предупредили об уличных боях. Людей просят не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

Сирены по городу не слышны. Есть проблемы с сигналом. Также слышен гул самолета над Сумами.

В Сумах сообщили об угрозе уличных боев

Российские оккупанты могут в ближайшее время атаковать Сумы. Людей предупреждают об опасности.

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"Угроза уличных боев! Оставайтесь дома, в безопасном месте!" — говорится в сообщении.

Оккупанты в любой момент могут атаковать город.

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