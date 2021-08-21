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У Сумській області загубився хлопчик: дитину шукали майже добу (фото, відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
21 серпня, 18:47
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6-річний Богдан зник під час прогулянки з батьками в лісі
Дитину шукали кінологи з собаками та більше ста рятувальників / Фото: пресслужба ДСНС
Дитину шукали кінологи з собаками та більше ста рятувальників / Фото: пресслужба ДСНС

З вечора, 20 серпня, біля села Шкуратівка Сумської області шукають 6-річного Богдана Хоменка, який загубився під час прогулянки з батьками в лісі, коли сім’я рвала бузину.

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Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

До пошуків хлопчика залучили 101 рятувальника та понал 100 поліцейських з собаками. Також працюють прикордонники, водолази та волонтери.

Міський голова Білопілля Юрій Зарко зазначив, що "хлопчик має ознаки психічного розладу і не розмовляє", що ускладнює пошуки.

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Фото: пресслужба ДСНС
Фото: пресслужба ДСНС

Відомо, що близько 11 ранку знайшли кепку хлопчика та його сліди. А близько 13:00 до пошуку долучилися 27 нацгвардійців.

Фото: пресслужба ДСНС
Фото: пресслужба ДСНС

Станом на 18:10 хлопчика знайшли, він знаходиться в задовільному стані.

Фото: пресслужба ДСНС
Фото: пресслужба ДСНС

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Це вже друге зникнення дитини за тиждень

Туристи з Коломиї піднімалися на Говерлу по "зеленому маршруту". У суботу, 14 серпня, приблизно о 15:30, біля селища міського типу Ворохта від групи, що складалася з шести осіб, відстав Олексій Стефанцов, 2015 року народження. Про його зникнення повідомила тітка.

До пошуків підключилися майже 1500 осіб. Поліція попросила допомоги у місцевих жителів і їх участі.

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