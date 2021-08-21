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В Сумской области потерялся мальчик: ребенка искали почти сутки (фото, видео)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
21 августа, 18:47
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6-летний Богдан исчез во время прогулки с родителями в лесу
Ребенка искали кинологи с собаками и более ста спасателей / Фото: пресс-служба ГСЧС
Ребенка искали кинологи с собаками и более ста спасателей / Фото: пресс-служба ГСЧС

С вечера 20 августа, возле села Шкуратовка Сумской области ищут 6-летнего Богдана Хоменко, который потерялся во время прогулки с родителями в лесу, когда семья рвала бузину.

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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

К поискам мальчика привлекли 101 спасателя и более 100 полицейских с собаками. Также работают пограничники, водолазы и волонтеры.

Мэр Белополья Юрий Зарко отметил, что "мальчик имеет признаки психического расстройства и не говорит", что затрудняет поиски.

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Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

Известно, что около 11 утра нашли кепку мальчика и его следы. А около 13:00 к поиску присоединились 27 нацгвардейцев

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

По состоянию на 18:10 мальчика нашли, он находится в удовлетворительном состоянии.

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

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К поискам подключились почти 1500 человек. Полиция попросила помощи у местных жителей и их участия.

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