На Вінниччині люди поховали Путіна (фото)

Могильний пам'ятник главі РФ люди встановили під час в'їзду до міста Ладижин

На могильному пам'ятнику вказали дату смерті, а саме 24.02.2022/Колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області у місті Ладижині місцеві жителі "поховали" президента Росії Володимира Путіна. Під час в'їзду до міста вони поставили могильний пам'ятник главі РФ.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

На пам'ятнику написано: "Від щасливих Ладиженців. Слава Україні!" Також там зазначено дату смерті, а саме 24.02.2022, коли Росія розпочала своє вторгнення до України.

Могильний пам'ятник Володимиру Путіну під час в'їзду до Ладижина. Фото: "Сьогодні"

Ситуація в Україні 3 березня

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

В Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни

Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля, незважаючи на обстріл російських нацистів.

Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, започатковану Російською Федерацією проти України.

Російські окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 осіб. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.

Президент України Володимир Зеленський привласнив звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.

Раніше ми писали: