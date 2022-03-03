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На Вінниччині люди поховали Путіна (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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3 березня, 16:20
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Могильний пам'ятник главі РФ люди встановили під час в'їзду до міста Ладижин
На могильному пам'ятнику вказали дату смерті, а саме 24.02.2022/Колаж "Сьогодні"
На могильному пам'ятнику вказали дату смерті, а саме 24.02.2022/Колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області у місті Ладижині місцеві жителі "поховали" президента Росії Володимира Путіна. Під час в'їзду до міста вони поставили могильний пам'ятник главі РФ.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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На пам'ятнику написано: "Від щасливих Ладиженців. Слава Україні!" Також там зазначено дату смерті, а саме 24.02.2022, коли Росія розпочала своє вторгнення до України.

Могильний пам'ятник Володимиру Путіну під час в'їзду до Ладижина. Фото: "Сьогодні"
Могильний пам'ятник Володимиру Путіну під час в'їзду до Ладижина. Фото: "Сьогодні"

Ситуація в Україні 3 березня

  • Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
  • В Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни
  • Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля, незважаючи на обстріл російських нацистів.
  • Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, започатковану Російською Федерацією проти України.
  • Російські окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 осіб. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.
  • Президент України Володимир Зеленський привласнив звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.

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