На Вінниччині люди поховали Путіна (фото)

У Вінницькій області у місті Ладижині місцеві жителі "поховали" президента Росії Володимира Путіна. Під час в'їзду до міста вони поставили могильний пам'ятник главі РФ.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
На пам'ятнику написано: "Від щасливих Ладиженців. Слава Україні!" Також там зазначено дату смерті, а саме 24.02.2022, коли Росія розпочала своє вторгнення до України.
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