В Винницкой области люди похоронили Путина (фото)

В Винницкой области в городе Ладыжин местные жители "похоронили" президента России Владимира Путина. При въезде в город они поставили могильный памятник главе РФ.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
На памятнике написано: "От счастливых Ладыженцев. Слава Украине!". Также там указана дата смерти, а именно 24.02.2022, когда Россия начала свое вторжение в Украину.
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