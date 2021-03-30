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Каталися на велосипедах: у Вінницькій області п'яний водій насмерть збив двох дітей (фото)

30 березня, 17:07

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після ДТП авто вилетіло з дороги і загорілося

У Вінницькій області водій пікапа Skoda збив двох дітей 2013 і 2014 років народження. Від отриманих травм хлопчики загинули на місці.

Про це повідомив перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

За його словами, інцидент стався у селі Росоша Липовецького району.

За попередньою інформацією, водій не вибрав безпечну швидкість (їхав близько 90 км/год), не врахував дорожньої обстановки та збив двох дітей. Хлопчики рухалися у зустрічному напрямку на велосипедах.

Після наїзду автомобіль з'їхав у кювет і загорівся.

"Драгер показав 1,76 проміле. Водія затримали. За свої дії він буде відповідати перед Законом", – написав правоохоронець.

Нагадаємо, у Тернопільській області автомобіль Lexus збив бабусю з дитиною.

Крім того, у Миколаївській області в ДТП з вантажівкою загинули три людини.

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ДТП діти загиблі Вінницька область
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