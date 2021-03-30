Каталися на велосипедах: у Вінницькій області п'яний водій насмерть збив двох дітей (фото)

У Вінницькій області водій пікапа Skoda збив двох дітей 2013 і 2014 років народження. Від отриманих травм хлопчики загинули на місці.
Про це повідомив перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
За його словами, інцидент стався у селі Росоша Липовецького району.
За попередньою інформацією, водій не вибрав безпечну швидкість (їхав близько 90 км/год), не врахував дорожньої обстановки та збив двох дітей. Хлопчики рухалися у зустрічному напрямку на велосипедах.
Після наїзду автомобіль з'їхав у кювет і загорівся.
"Драгер показав 1,76 проміле. Водія затримали. За свої дії він буде відповідати перед Законом", – написав правоохоронець.
Нагадаємо, у Тернопільській області автомобіль Lexus збив бабусю з дитиною.
Крім того, у Миколаївській області в ДТП з вантажівкою загинули три людини.
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