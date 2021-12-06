У Житомирі зі ставу дістали тіла двох студентів (фото)

Причину смерті обох загиблих встановлюватимуть правоохоронці

Тіла студентів направили на судово-медичну експертизу/Колаж: Сьогодні

У Житомирі правоохоронці отримали від викладача одного з місцевих коледжів повідомлення про зникнення двох студентів. Їхні речі були знайдені неподалік ставу.

Про це повідомляє ГУНП в Житомирській області.

Реклама

Деталі

Зниклим студентам — 18 та 20 років. Вони родом з Овруччини. Проживали в гуртожитку навчального закладу в одній кімнаті. У коледжі їх характеризують позитивно. Увечері неділі, 5 грудня, їх бачили в гуртожитку. Вже наступного дня їхні речі знайшли біля ставу, що розташований на території навчального закладу.

Речі студентів знайшли поблизу водойми/Фото: ГУНП у Житомирській області

Студентів знайшли мертвими

Під час обстеження ставу водолази Житомирської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на воді виявили тіла розшукуваних студентів. Причину смерті обох загиблих встановлять фахівці судово-медичної експертизи. У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують усі обставини, що призвели до трагічної події.

Реклама

Водолази витягнули тіла студентів з водойми/Фото: ГУНП у Житомирській області

Під Дніпром трагічно загинуло подружжя

У Кам'янському Дніпропетровській області у гаражному кооперативі загинуло 19-річне подружжя. Причиною смерті міг бути нещасний випадок.

За попередньою інформацією, подружжя отруїлося вихлопними газами машини, яка стояла в гаражі. Тіла пари направили на експертизу.

Реклама