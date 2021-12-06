В Житомире из пруда достали тела двух студентов (фото)

Причину смерти обоих погибших будут устанавливать правоохранители

Тела студентов направили на судебно-медицинскую экспертизу/Коллаж: Сегодня

В Житомире правоохранители получили от преподавателя одного из местных колледжей сообщение о пропаже двух студентов. Их вещи были найдены неподалеку пруда.

Об этом сообщает ГУНП в Житомирской области.

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Детали

Пропавшим студентам — 18 и 20 лет. Они родом из Оврутчины. Проживали в общежитии учебного заведения в одной комнате. В колледже их характеризуют положительно. Вечером воскресенья, 5 декабря, их видели в общежитии. Уже на следующий день их вещи нашли у пруда, расположенного на территории учебного заведения.

Вещи студентов нашли вблизи водоема/Фото: ГУНП в Житомирской области

Студентов нашли мертвыми

Во время обследования пруда водолазы Житомирской областной коммунальной аварийно-спасательной службы на воде обнаружили тела разыскиваемых студентов. Причину смерти обоих погибших установят специалисты судебно-медицинской экспертизы. В рамках уголовного производства полицейские выясняют все обстоятельства, приведшие к трагическому событию.

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Водолазы вытащили тела студентов из водоема/Фото: ГУНП в Житомирской области

Под Днепром трагически погибли супруги

В Каменском Днепропетровской области в гаражном кооперативе погибли 19-летние супруги. Причиной смерти мог быть несчастный случай.

По предварительной информации, супруги отравились выхлопными газами машины, которая стояла в гараже. Тела пары направили на экспертизу

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