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В Житомирской области два автомобиля столкнулись лоб в лоб: среди погибших — двое детей (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
5 декабря, 22:35
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Правоохранители уже назвали несколько причин ДТП
На месте аварии работали спецслужбы/Коллаж: Сегодня
На месте аварии работали спецслужбы/Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 5 октября, в Житомирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на автодороге Киев-Чоп. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Детали ДТП

Авария произошла в 17:41 на 141 км трассы М-06. По предварительной информации, водитель Daewoo Lanos выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В легковом автомобиле также находились мужчина и двое детей.

Страшная авария произошла в воскресенье вечером/Фото: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook
Страшная авария произошла в воскресенье вечером/Фото: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

Автомобили столкнулись лоб в лоб/Фото: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook
Автомобили столкнулись лоб в лоб/Фото: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком/Фото: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком/Фото: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

Трое погибших

В результате ДТП, мужчина и двое детей 2010 и 2016 годов рождения погибли на месте. Женщину, находившуюся за рулем Daewoo Lanos, госпитализировали с тяжелыми травмами.

Пассажиры легкового автомобиля погибли на месте/Фото: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook
Пассажиры легкового автомобиля погибли на месте/Фото: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

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Причина аварии

"Что обусловило такие последствия? По меньшей мере: выезд на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, ремни безопасности не пристегнуты, детские кресла отсутствуют, летняя резина", — отметил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

ДТП под Киевом

Правоохранители Киевской области устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего с участием сотрудника полиции. 4 декабря около 23 часов 32-летний полицейский, управляя личным автомобилем Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы, где столкнулся с автомобилем "ЗАЗ-Таврия".

В результате аварии 23-летний пассажир, который находился в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка были госпитализированы. В результате от полученных травм потерпевшая скончалась. Полицейского, повлекшего ДТП, задержали.

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