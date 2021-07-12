У Житомирській області до лікарні доставили дитину з вогнепальним пораненням (відео)

Під Житомиром сталася стрілянина, у реанімації дитина / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 12 липня, у Новоград-Волинському сталася стрілянина у якій постраждав 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

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Дитину доставили до лікарні райцентру з попереднім діагнозом наскрізне вогнепальне поранення спини. Вона знаходиться у реанімаційному відділенні.

До правоохоронців звернулись медики, які надавали допомогу хлопчику. А до лікарні дитину привіз 43-річний киянин, попередньо, знайомий батька хлопця.

"Нам відомо, що стрілянина сталася в приватному секторі Новоград-Волинського. До лікарні хлопчика привіз киянин, який знаходився в момент приїзду в лікарні в стані афекту. Зараз на місці поліція опитує сусідів сім'ї хлопчика", - повідомили "Сьогодні" джерела в обладміністрації, де поставили на контроль те, що сталося.

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У поліції поки що утрималися від розгорнутої відповіді.

"З'ясовуються всі обставини події", – сказала нам речник поліції Житомирської області Алла Ващенко.

Як уточнили нам у Житомирській обласній прокуратурі, відомості про поранення хлопчика внесені в ЄРДР.

"Відкрито і розслідується кримінальна провадження за статтею "Умисне тяжке тілесне пошкодження", – уточнили в відомстві. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 8 років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що у червні в центрі Миколаєва сталася стрілянина. Внаслідок інциденту двоє чоловіків отримали поранення в груди.

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Також нагадаємо, вночі 4 липня у Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина– загинула людина.