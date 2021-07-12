В Житомирской области в больницу доставили ребенка с огнестрельным ранением (видео)

Под Житомиром произошла стрельба, в реанимации ребенок / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 12 июля, в Новоград-Волынском произошла стрельба в которой пострадал 9-летний мальчик.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

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Ребенка доставили в больницу райцентра с предварительным диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины. Он находится в реанимационном отделении.

К правоохранителям обратились медики, которые оказывали помощь мальчику. А в больницу ребенка привез 43-летний киевлянин, предварительно, знакомый отца.

"Нам известно, что стрельба произошла в частном секторе Новоград-Волынского. В больницу мальчика привез киевлянин, который находился в момент приезда в больницу в состоянии аффекта. Сейчас на месте полиция опрашивает соседей семьи мальчика", – сообщили "Сегодня" источники в обладминистрации, где поставили на контроль то, что произошло.

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В полиции пока воздержались от развернутого ответа.

"Выясняются все обстоятельства произошедшего", – сказала нам пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко.

Как уточнили нам в Житомирской областной прокуратуре, сведения о ранении мальчика внесены в ЕРДР.

"Открыто и расследуется уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение", – уточнили в ведомстве. Санкция этой статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в июне в центре Николаева произошла стрельба. В результате инцидента двое мужчин получили ранения в грудь.

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Также напомним, ночью 4 июля в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – погиб человек.