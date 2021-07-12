Українська
$ 27,32
32,41
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Житомирской области в больницу доставили ребенка с огнестрельным ранением (видео)

12 июля 2021 18:38

Виктория Барановская Виктория Барановская

Мальчик в реанимации, предварительно медики диагностировали сквозное огнестрельное ранение спины

Под Житомиром произошла стрельба, в реанимации ребенок / Фото: коллаж "Сегодня"

Под Житомиром произошла стрельба, в реанимации ребенок / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 12 июля, в Новоград-Волынском произошла стрельба в которой пострадал 9-летний мальчик.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Реклама

Ребенка доставили в больницу райцентра с предварительным диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины. Он находится в реанимационном отделении.

К правоохранителям обратились медики, которые оказывали помощь мальчику. А в больницу ребенка привез 43-летний киевлянин, предварительно, знакомый отца.

"Нам известно, что стрельба произошла в частном секторе Новоград-Волынского. В больницу мальчика привез киевлянин, который находился в момент приезда в больницу в состоянии аффекта. Сейчас на месте полиция опрашивает соседей семьи мальчика", – сообщили "Сегодня" источники в обладминистрации, где поставили на контроль то, что произошло.

Реклама

В полиции пока воздержались от развернутого ответа.

Не пропусти!
Повесил бы Саутгейта прямо на "Уэмбли"! Эксперт из Украины назвал англичан клоунами
Виктор Леоненко раскритиковал Гарета Саутгейта

"Выясняются все обстоятельства произошедшего", – сказала нам пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко.

Как уточнили нам в Житомирской областной прокуратуре, сведения о ранении мальчика внесены в ЕРДР.

"Открыто и расследуется уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение", – уточнили в ведомстве. Санкция этой статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в июне в центре Николаева произошла стрельба. В результате инцидента двое мужчин получили ранения в грудь.

Реклама

Также напомним, ночью 4 июля в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – погиб человек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Черниговской области 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня. Подробности скандала
В Черниговской области 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня. Подробности скандалаДругие регионы
"Это просто ужас". Жители Херсона купили колбасу с червями внутри (видео)Другие регионы
В Черкассах няня в детском саду жестоко избила ребенка. Подробности скандала
В Черкассах няня в детском саду жестоко избила ребенка. Подробности скандалаДругие регионы
Смерть после прививки Pfizer в Виннице – мужчине сделали укол на работе, доза была первой
Смерть после прививки Pfizer в Виннице – мужчине сделали укол на работе, доза была первойДругие регионы
"Укрзализныця" назначила еще один поезд к морю (расписание)Транспорт
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городах
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городахНедвижимость

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять