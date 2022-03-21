Викид аміаку в Сумах стався через обстріл окупантів – є постраждалий

Російські військові продовжують атакувати небезпечні об'єкти в Україні, сьогодні це призвело до викиду хімікатів – аварію у Сумах вже ліквідували

Окупанти обстріляли хімзавод у Сумах / Фото: Колаж: Сьогодні

Витік аміаку на заводі "Сумихімпром" стався через обстріл російськими окупантами підприємства. Пошкоджено один резервуар із аміаком. У результаті постраждала одна людина. Аварію вже ліквідували.

Про це повідомили у ДСНС України.

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За даними рятувальників, о 7:30 на пошкоджений трубопровід наклали бандаж. А вже о 07:49 аварію з викиду аміаку в Сумах ліквідували. Внаслідок цього постраждав один працівник підприємства.

Наразі співробітники заводу відновлюють технологічний процес, рятувальники вже завершили свою роботу.

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Перша допомога при отруєнні аміаком: