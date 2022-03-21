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Викид аміаку в Сумах стався через обстріл окупантів – є постраждалий

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21 березня, 09:31
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Російські військові продовжують атакувати небезпечні об'єкти в Україні, сьогодні це призвело до викиду хімікатів – аварію у Сумах вже ліквідували
Окупанти обстріляли хімзавод у Сумах
Окупанти обстріляли хімзавод у Сумах / Фото: Колаж: Сьогодні

Витік аміаку на заводі "Сумихімпром" стався через обстріл російськими окупантами підприємства. Пошкоджено один резервуар із аміаком. У результаті постраждала одна людина. Аварію вже ліквідували.

Про це повідомили у ДСНС України.

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За даними рятувальників, о 7:30 на пошкоджений трубопровід наклали бандаж. А вже о 07:49 аварію з викиду аміаку в Сумах ліквідували. Внаслідок цього постраждав один працівник підприємства.

Наразі співробітники заводу відновлюють технологічний процес, рятувальники вже завершили свою роботу.

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Перша допомога при отруєнні аміаком:

  • виведіть ураженого на свіже повітря;
  • дайте йому теплого молока із харчовою содою;
  • одягніть ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
  • при попаданні в очі – промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
  • при ураженні шкіри – обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової чи лимонної кислоти.

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