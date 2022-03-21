Викид аміаку в Сумах стався через обстріл окупантів – є постраждалий

Витік аміаку на заводі "Сумихімпром" стався через обстріл російськими окупантами підприємства. Пошкоджено один резервуар із аміаком. У результаті постраждала одна людина. Аварію вже ліквідували.
Про це повідомили у ДСНС України.
За даними рятувальників, о 7:30 на пошкоджений трубопровід наклали бандаж. А вже о 07:49 аварію з викиду аміаку в Сумах ліквідували. Внаслідок цього постраждав один працівник підприємства.
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Наразі співробітники заводу відновлюють технологічний процес, рятувальники вже завершили свою роботу.
Перша допомога при отруєнні аміаком:
- виведіть ураженого на свіже повітря;
- дайте йому теплого молока із харчовою содою;
- одягніть ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
- при попаданні в очі – промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
- при ураженні шкіри – обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової чи лимонної кислоти.